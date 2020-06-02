Стало известно, какую компенсацию получат медики заразившиеся коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 02 июн 2020 | 16:38

Единовременная выплата медработникам, заразившимся на работе коронавирусной инфекцией, составит 68 тысяч рублей. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова сегодня, 2 июня.







— В отношении таких медработников проводится расследование по случаю профессионального заболевания. И если это подтверждается, то выплачивается при остром заболевании 68 811 рублей, это единовременная страховая выплата и при утрате нетрудоспособности сумма увеличивается от степени и наступивших последствий, — отметила Кононова.



Она рассказала, что, если медик планирует получить выплату, ему стоит обратиться к руководителю письменно или устно.

— Руководителю затем следует направить экстренное извещение в Роспотребнадзор. У работодателя запросят санитарно-гигиеническая характеристику места работы. Устанавливается факт контакта медика с пациентом в течение рабочей смены, и все документы передаются на выплату в фонд социального страхования, — подытожила Кононова.

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