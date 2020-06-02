В Башкирии контактировавших с ковид-пациентами будут помещать в изолятор

Коронавирус в Башкирии | 02 июн 2020 | 16:42

В Башкирии будут созданы изоляторы для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Андрей Назаров. Специальные изоляторы будут созданы на базе 50 медучреждений.







Так как угроза заражения коронавирусом всё ещё высока, было принято решение изолировать тех, кто контактировал с пациентами, зараженными COVID-19. Для этого медицинские учреждения будут временно перепрофилироваться. Уже сейчас для этих целей организовано 1829 коек.

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Изоляция для тех, кто контактировал с зараженными, составляет 14 дней. На содержание одного человека в изоляторе на это время будет уходить 11,2 тысяч рублей. Всё финансирование будет выделяться из республиканского бюджета.