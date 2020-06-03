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В России разрабатывают вакцину от коронавируса в виде йогурта

В России разрабатывают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Коронавирус в Башкирии | 03 июн 2020 | 11:29

Стало известно, что ученые России находятся на этапе создания специфичной вакцины от коронавируса. Необычность заключается в том, что препарат будет вводиться в организм человека в виде йогуртной массы, как сообщает ИА «РИА Новости».



Об этом на выступлении заседания РАН рассказал вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.

Мужчина пояснил, что ученые генной инженерии встроили в ворсинки, находящиеся на поверхности микробов-пробиотиков, специальный белок. Эта молекула позволяет проникать в структуру клетки и сформировать бактерию с так называемым иммунитетом. По словам Владимира Чехонина, все это выглядит в виде кисломолочного продукта. На данный период времени проводятся доклинические испытания препарата.


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Источник: proural.info

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