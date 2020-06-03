В Минздраве Башкирии прокомментировали информацию о медике Архангельсой ЦРБ, которую отказались класть в больницу

Архангельский район | 03 июн 2020 | 18:41

В Министерстве здравоохранения Башкирии прокомментировали случай, произошедший в Архангельской районной больнице. Ранее сообщалось о том, что медсестру Анису Рахматуллину, которая пожаловалась на проблемы со здоровьем после ночи, проведенной в морге из-за контакта с пациентом с COVID-19, якобы отказались лечить в собственном медицинском учреждении.







Профсоюз «Действие» со ссылкой на супруга женщины, напомним, сообщал, что из-за личного конфликта главврач больницы запретила класть сотрудницу в больницу, и этот вопрос они якобы смогли решить после вмешательства прокуратуры.

— Всё было совершенно не так. Когда ее только доставили [в больницу с жалобами на боли в сердце], главврач сразу позвонила в кардиоцентр с просьбой госпитализировать ее туда. Но там, изучив историю болезни женщины, в этом отказали, поскольку никаких предпосылок к ее госпитализации не нашли. Муж супруги, который в это время находился с ней, почему-то решил, что до нее нет никому дела и довольно резко отреагировал на отказ, вызвал полицию. Но информация, что органы власти могут посодействовать чьей-то госпитализации, неверная. У них нет такого права. Это решение принимает врач, — изложили в Минздраве Башкирии свою версию случившегося.



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Фото: Архангельская ЦРБ / Vk.com

Кстати, женщину все-таки положили, но не в кардиоцентр, а в свою больницу.