Минздрав России расширил список первых симптомов коронавирусной инфекции

| 04 июн 2020 | 12:07

Минздрав добавил поражения кожи в список первичных признаков инфицирования COVID-19, говорится в обновленной версии методических рекомендаций ведомства по профилактике и лечению коронавируса.







К такому выводу специалисты пришли, изучив российский и международный опыт наблюдения за коронавирусными больными, у которых проявлялся такой симптом.



По данным ведомства, основными симптомами болезни являются лихорадка, сухой кашель, одышка, боль в мышцах, а также ощущение "заложенности" в грудной клетке. Реже пациенты жалуются на боль в горле, насморк и снижение обоняния.



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В Минздраве также отметили, что у пожилых людей COVID-19 может протекать атипично – без проявления симптомов со стороны органов дыхания. Возможно снижение давления, тахикардия, делирий.