В Башкирии резко возросло количество зараженных коронавирусной инфекцией

В Башкирии вновь увеличилось количество пациентов с коронавирусом. Так, за последние сутки заболевание выявлено у 107 человек. Всего в республике COVID-9 заразились 3608 жителей. Такие данные передает информационный центр по мониторингу ситуации коронавируса в России.
Сообщается, что число умерших в регионе от коронавирусной инфекции не изменилось. Всего от заболевания скончались 18 человек. Также по состоянию на 2 июня в стационарах республики получают лечение 989 пациента. В тяжелом состоянии находятся 30 человек, из них 8 подключены к ИВЛ.