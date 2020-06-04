В Башкирии резко возросло количество зараженных коронавирусной инфекцией

Коронавирус в Башкирии | 04 июн 2020 | 12:45

В Башкирии вновь увеличилось количество пациентов с коронавирусом. Так, за последние сутки заболевание выявлено у 107 человек. Всего в республике COVID-9 заразились 3608 жителей. Такие данные передает информационный центр по мониторингу ситуации коронавируса в России.







Сообщается, что число умерших в регионе от коронавирусной инфекции не изменилось. Всего от заболевания скончались 18 человек. Также по состоянию на 2 июня в стационарах республики получают лечение 989 пациента. В тяжелом состоянии находятся 30 человек, из них 8 подключены к ИВЛ.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

На амбулаторном лечении находится 1245 человек с легкой формой заболевания. За сутки выздоровело 57 человека, всего 1249.