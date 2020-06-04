Стало известно, в каких районах Башкирии лечатся заболевшие коронавирусом
Коронавирус в Башкирии | 04 июн 2020 | 17:48
Минздрав Башкирии сообщил, что по состоянию на 4 июня в стационарах находятся 995 человек, амбулаторно, с легкими признаками новой коронавирусной инфекции, лечатся 1309 человек.
По состоянию на сегодняшний день, 4 июня, статистика выглядит следующим образом:
ГКБ №18 Уфы – 164 пациента;
ГБ №2 Стерлитамака – 81;
Клиника БГМУ – 78;
РКБ им. Куватова – 73;
ГБ Нефтекамска – 68;
ГКБ №3 Уфы – 57;
ЦГБ Кумертау – 48;
ГБ Салавата – 46;
РКИБ Уфы – 30;
Туймазинская ЦРБ – 27;
Чишминская ЦРБ – 27;
Белебеевская ЦРБ – 25;
ГКБ №13 Уфы – 16;
ГКБ №21 Уфы – 16;
Ишимбайская ЦРБ – 15;
ГКБ №13 Уфы – 15;
ГКБ №10 Уфы – 12;
Баймакская ЦГБ – 10;
ГБ №1 Октябрьского – 9;
Бирская ЦРБ – 9;
Дюртюлинская ЦРБ – 8;
ГБ №4 Стерлитамака – 6;
Верхнеяркеевская ЦРБ – 6;
Кармаскалинская ЦРБ – 6;
Мелеузовская ЦРБ – 6;
Янаульская ЦРБ – 6;
Месягутовская – 6;
Исянгуловская – 5;
ЧУЗ КБ РЖД – 4.
Напомним, что в Башкирии по состоянию на 4 июня зарегистрировано рекордное количество заболевших за сутки – 107 человек. Всего в республике COVID-19 заразились 3 608 жителей.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru
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