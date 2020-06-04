Стало известно, в каких районах Башкирии лечатся заболевшие коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 04 июн 2020 | 17:48

Минздрав Башкирии сообщил, что по состоянию на 4 июня в стационарах находятся 995 человек, амбулаторно, с легкими признаками новой коронавирусной инфекции, лечатся 1309 человек.







По состоянию на сегодняшний день, 4 июня, статистика выглядит следующим образом:

ГКБ №18 Уфы – 164 пациента;

ГБ №2 Стерлитамака – 81;

Клиника БГМУ – 78;

РКБ им. Куватова – 73;

ГБ Нефтекамска – 68;

ГКБ №3 Уфы – 57;

ЦГБ Кумертау – 48;

ГБ Салавата – 46;

РКИБ Уфы – 30;

Туймазинская ЦРБ – 27;

Чишминская ЦРБ – 27;

Белебеевская ЦРБ – 25;









ГКБ Демского района Уфы – 21;ГКБ №13 Уфы – 16;ГКБ №21 Уфы – 16;Ишимбайская ЦРБ – 15;ГКБ №13 Уфы – 15;ГКБ №10 Уфы – 12;Баймакская ЦГБ – 10;ГБ №1 Октябрьского – 9;Бирская ЦРБ – 9;Дюртюлинская ЦРБ – 8;ГБ №4 Стерлитамака – 6;Верхнеяркеевская ЦРБ – 6;Кармаскалинская ЦРБ – 6;Мелеузовская ЦРБ – 6;Янаульская ЦРБ – 6;Месягутовская – 6;Исянгуловская – 5;ЧУЗ КБ РЖД – 4.

Напомним, что в Башкирии по состоянию на 4 июня зарегистрировано рекордное количество заболевших за сутки – 107 человек. Всего в республике COVID-19 заразились 3 608 жителей.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: newsbash.ru