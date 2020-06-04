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Максим Забелин рассказал о причинах появления "семейных очагов" коронавируса

Максим Забелин рассказал о причинах появления "семейных очагов" коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 04 июн 2020 | 18:05

Руководитель минздрава Максим Забелин сообщил на брифинге, что причина всплеска COVID-19 из-за вахтовиков и «семейных очагов». 



В республике, где сегодня был зарегистрирован рекордный рост числа заболевших за сутки новой коронавирусной инфекцией, министр здравоохранения сообщил, что главным образом виноваты во всем вахтовики, которые заражают членов семьи. 

«Мама, папа, дети, ну и, к сожалению, и взрослое поколение – бабушка и дедушка», – отметил Забелин.
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По словам министра, что виноваты вахтовики, которые возвращаются сами по себе, неорганизованным способом. Забелин также добавил, что такие носители COVID-19 составляют существенную часть пациентов, которые стали источником заболевания.
«Как правило, это молодые, крепкие, сильные мужчины. У них течение заболевания проходят бессимптомно. Они возвращаются с вахты, начинают общаться, едут к родителям, навещают соседей. И тем самым мы получаем наши всплески», – объяснил глава.
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Источник: mkset.ru

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