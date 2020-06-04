Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Радий Хабиров обратился к жителям Башкирии: "Создавайте семьи и смело рожайте"

Радий Хабиров обратился к жителям Башкирии: "Создавайте семьи и смело рожайте"

Радий Хабиров обратился к жителям Башкирии: "Создавайте семьи и смело рожайте"

Ишимбайский район | 04 июн 2020 | 18:23

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице пост, посвященный строительству нового роддома. В то же время руководитель региона воспользовался возможностью напомнить жителям республики о необходимости создавать семью. 



Хабиров рассказал, что жители Ишимбая просили разрешения построить новый роддом еще в 2003 году, пока что их просьба не воплотилась в реальность, но проектировка нового роддома уже завершена. Руководитель региона отметил, что это будет не просто роддом, а межмуниципальный перинатальный центр. 

«Создавайте семьи и смело рожайте, дорогие жители нашей республики! А мы, несмотря ни на что, будем планомерно продолжать строить во всех наших городах и районах родильные дома, школы, садики и все, что необходимо нашим детям», – заявил руководитель региона.
Житель Ишимбайского района решил заняться фермерским разведением рыбы

Читайте также:

Житель Ишимбайского района решил заняться фермерским разведением рыбы
Он также рассказал, что строительство нового медучреждения займет два года, а пока что в правительстве отчитались, что навели порядок в старом.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: со страницы Радия Хабирова

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: