Радий Хабиров обратился к жителям Башкирии: "Создавайте семьи и смело рожайте"

Ишимбайский район | 04 июн 2020 | 18:23

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице пост, посвященный строительству нового роддома. В то же время руководитель региона воспользовался возможностью напомнить жителям республики о необходимости создавать семью.







Хабиров рассказал, что жители Ишимбая просили разрешения построить новый роддом еще в 2003 году, пока что их просьба не воплотилась в реальность, но проектировка нового роддома уже завершена. Руководитель региона отметил, что это будет не просто роддом, а межмуниципальный перинатальный центр.

«Создавайте семьи и смело рожайте, дорогие жители нашей республики! А мы, несмотря ни на что, будем планомерно продолжать строить во всех наших городах и районах родильные дома, школы, садики и все, что необходимо нашим детям», – заявил руководитель региона.



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Фото: со страницы Радия Хабирова

Он также рассказал, что строительство нового медучреждения займет два года, а пока что в правительстве отчитались, что навели порядок в старом.