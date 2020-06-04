Главврач Давлекановской ЦРБ Айдар Салаватов прокомментировал гибель водителя скорой помощи в COVID-госпитале Уфы

Коронавирус в Башкирии | 04 июн 2020 | 19:31

В Башкирии в социальных сетях распространилась новость о том, что 29 мая в Дёмском COVID-госпитале умер 54-летний водитель скорой помощи. Он контактировал с больными, перенося их на носилках.







В заключении смерти коронавирус не указан. В документе написано, что пациент скончался по двум причинам: респираторная недостаточность и пневмония, которая была вызвана другими уточнёнными вирусами.



Однако распространители информации о смерти мужчины уверены, что водитель скончался от коронавируса. Эту ситуацию прокомментировал главврач Давлекановской ЦРБ Айдар Салаватов.

Данный пациент работал у нас водителем скорой медицинской помощи, в обычной бригаде. Он заболел 3 мая, поднялась температура. Был открыт амбулаторный больничный лист в нашей больнице. Мы его госпитализировали в наш COVID-госпиталь, так как было диагностировано острое респираторное заболевание. У нас он находился до 7 мая, после был переведен, по согласованию с Минздравом РБ, в Дёмский COVID-госпиталь, где более высокий уровень медпомощи: есть аппараты ИВЛ, реанимация. В Дёмской больнице он лежал три недели.









Патогенный возбудитель, который вызвал болезнь, уточняется с помощью дополнительных исследований, отметил Салаватов.По информации Дёмской больницы, мужчина проходил лечение с 7 по 29 мая. Диагноз: «двусторонняя пневмония». Несмотря на комплексное лечение 29 мая в 23:05 у пациента остановилось сердце. Мужчину реанимировали, но, к сожалению, его жизнь спасти не удалось.Роспотребнадзор проводит проверку по этому вопросу. Выявляются все обстоятельства. Если действительно выявится, что пациент умер от COVID-19, то семья погибшего может рассчитывать на страховые выплаты. Выплаты будут производить ФФС после завершения проверки.Кроме этого, в соцсетях также распространялась информация о том, что «в Давлеканово с СИЗами было плохо, поэтому на вызовы иногда приходилось выезжать в чем придется». Айдар Салаватов также опроверг эту ложную информацию.

Айдар Салаватов, главный врач Давлекановской ЦРБ:

Это неправда. Проблем с СИЗами нет: не было тогда, нет и сейчас. У нас СИЗов — на полгода вперед. Бригады скорой помощи, все сотрудники ЦРБ полностью укомплектованы, обеспечены всем необходимым. Только сейчас было распределение, нам выдали дополнительно 10 многоразовых комбинезонов

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram