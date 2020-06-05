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Вахтовик из Башкирии оказался первым носителем коронавируса в Саянске

Вахтовик из Башкирии оказался первым носителем коронавируса в Саянске

Коронавирус в Башкирии | 05 июн 2020 | 11:38

Город Саянск, что в Иркутской области, выгодно отличился во время пандемии коронавируса. За всё время эпидемии в городе не было выявлено ни одного зараженного COVID-19. Пока в населенный пункт не приехал вахтовик из Башкирии.



Мэр Саянска Олег Боровский поделился своим беспокойством в социальных сетях. 30 мая в город на местное предприятие вахтовым методом приехали двое рабочих, среди которых и был уроженец Башкирии. Только 2 июня мужчины сдали тест на коронавирус, но за это время успели поработать, а также сменить две съемные квартиры. На следующий день выяснилось, что вахтовик из Башкирии является бессимптомным носителем COVID-19, поэтому его сразу отправили на лечение.

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Олег Боровский возмущён неорганизованностью предприятия, которое не провело тестирование приезжих заранее. Также в известность не были поставлены ни Саянская больница, ни Роспотребнадзор. Теперь в случившемся разбирается прокуратура.

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Источник: bash.news

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