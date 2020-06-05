В Башкирии вновь резко увеличилось число заболевших коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 05 июн 2020 | 12:51

В Центре по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили последние данные о заболеваемости. За сутки количество носителей COVID-19 увеличилось на 119 человек. Всего к текущему моменту заражены 3727.







Напомним, вчера казалось, что в регионе было зафиксировано рекордное увеличение числа заболевших. Впервые цифра ежесуточного прироста перевалила за сотню – было выявлено 107 человек с коронавирусом, сегодня эта цифра стала еще выше.



Сообщается, что число умерших в регионе от коронавирусной инфекции не изменилось. Всего от заболевания скончались 18 человек. Последней была медсестра Елена Никонорова, которая долгое время не была включена в статистику.



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В ведомстве, напомним, также сообщили, что больше всего заболевших среди людей в возрасте от 26 до 50 лет – 39,6 процента, от 51 до 60 лет – 24,4 процента, и меньше всего заболевших старше 80 лет – 3,2 процента.Стоит отметить, что на брифинге регионального минздрава, который становится короче с каждом разом, отдельно посвятили время обсуждению вопроса, являются ли комары переносчиками COVID-19.