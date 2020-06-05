В Башкирии начато расследование двух смертей медицинских работников от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 05 июн 2020 | 14:17

В Башкирии в настоящий момент расследуют две смерти медицинских работников от новой коронавирусной инфекции. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования.







Сообщается, что пока по ним не поступили документы в ведомства, выплаты родственникам произведут сразу же после получения документации. Более подробной информации о погибших в фонде не представлено. В настоящий момент известно о двух смертях медицинских работников в республике: медсестры из Центральной районной больницы Белебея Елены Никоноровой и водителя скорой помощи в Давлеканово Радика Исхакова.



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В фонде также рассказали о положенных выплатах. Медицинским работникам, которых после заражения во время работы признали инвалидами первой группы, положено 2 064 339 рублей, второй группы – 1 376 226 рублей, третьей группы – 688 113 рублей. Если был нанесен вред здоровью, то положено 68 811 рублей. В случае смерти родственникам выплатят 2 752 452 рубля.Напомним, что статистика смертности от коронавируса не меняется уже несколько недель. В настоящий момент официально зарегистрировано 18 погибших.