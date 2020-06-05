Минздрав Башкирии рассказал о заразившихся COVID-19 по районам
Коронавирус в Башкирии | 05 июн 2020 | 15:11
Минздрав Башкирии сообщил, что по состоянию на 5 июня в стационарах находятся 1018 человек, амбулаторно, с легкими признаками новой коронавирусной инфекции, лечатся 1369 человек.
По состоянию на сегодняшний день, 5 июня, статистика заболевших по районным больницам выглядит следующим образом:
ГКБ №18 Уфы – 173 пациента;
ГБ №2 Стерлитамака – 84;
Клиника БГМУ – 79;
ГБ Нефтекамска – 75;
РКБ им. Куватова – 73;
ГКБ №8 Уфы – 59;
ЦГБ Кумертау – 51;
ГКБ №5 Уфы – 48;
ГБ Салавата – 47;
Туймазинская ЦРБ – 36;
Чишминская ЦРБ – 27;
Белебеевская ЦРБ – 26;
ГКБ Демского района Уфы – 20;
Ишимбайская ЦРБ – 17;
ГКБ №13 Уфы – 16;
КБ №10 Уфы – 12;
Баймакская ЦГБ – 10;
ГБ №1 Октябрьского – 9;
Бирская ЦРБ – 8;
Дюртюлинская ЦРБ – 8;
Янаульская ЦРБ – 7;
Исянгуловская – 7;
Верхнеяркеевская ЦРБ – 6;
Кармаскалинская ЦРБ – 6;
Мелеузовская ЦРБ – 6;
Месягутовская – 6;
Белорецкая ЦРКБ – 5;
ГКБ №21 Уфы – 16;
ЧУЗ КБ РЖД – 4;
Стерлитамакская ГБ №1 - 4.
Напомним, что за сутки количество носителей COVID-19 увеличилось на 119 человек. Всего к текущему моменту заражены 3727.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru
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