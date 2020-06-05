Минздрав Башкирии рассказал о заразившихся COVID-19 по районам

Коронавирус в Башкирии | 05 июн 2020 | 15:11

Минздрав Башкирии сообщил, что по состоянию на 5 июня в стационарах находятся 1018 человек, амбулаторно, с легкими признаками новой коронавирусной инфекции, лечатся 1369 человек.







По состоянию на сегодняшний день, 5 июня, статистика заболевших по районным больницам выглядит следующим образом:

ГКБ №18 Уфы – 173 пациента;

ГБ №2 Стерлитамака – 84;

Клиника БГМУ – 79;

ГБ Нефтекамска – 75;

РКБ им. Куватова – 73;

ГКБ №8 Уфы – 59;

ЦГБ Кумертау – 51;

ГКБ №5 Уфы – 48;

ГБ Салавата – 47;

Туймазинская ЦРБ – 36;



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Фото: newsbash.ru

РКИБ Уфы – 33;Чишминская ЦРБ – 27;Белебеевская ЦРБ – 26;ГКБ Демского района Уфы – 20;Ишимбайская ЦРБ – 17;ГКБ №13 Уфы – 16;КБ №10 Уфы – 12;Баймакская ЦГБ – 10;ГБ №1 Октябрьского – 9;Бирская ЦРБ – 8;Дюртюлинская ЦРБ – 8;Янаульская ЦРБ – 7;Исянгуловская – 7;Верхнеяркеевская ЦРБ – 6;Кармаскалинская ЦРБ – 6;Мелеузовская ЦРБ – 6;Месягутовская – 6;Белорецкая ЦРКБ – 5;ГКБ №21 Уфы – 16;ЧУЗ КБ РЖД – 4;Стерлитамакская ГБ №1 - 4.Напомним, что за сутки количество носителей COVID-19 увеличилось на 119 человек. Всего к текущему моменту заражены 3727.