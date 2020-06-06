В Башкирии снова увеличилось число заболевших коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 06 июн 2020 | 12:46

За минувшие сутки в Башкирии коронавирус подхватили еще 105 человек. Количество инфицированных за все время достигло 3832. Об этом сообщил оперштаб России по борьбе с COVID-19 сегодня, 6 июня.



— За сутки выздоровели 32 человека, за все время — 1322, — сообщили в штабе.



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Однако не смотря на высокий рост заболеваемости, в Башкирии продолжают открываться все торговые центры.