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В Башкирии снова увеличилось число заболевших коронавирусом

В Башкирии снова увеличилось число заболевших коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 06 июн 2020 | 12:46

За минувшие сутки в Башкирии коронавирус подхватили еще 105 человек. Количество инфицированных за все время достигло 3832. Об этом сообщил оперштаб России по борьбе с COVID-19 сегодня, 6 июня.

— За сутки выздоровели 32 человека, за все время — 1322, — сообщили в штабе. 
Однако не смотря на высокий рост заболеваемости, в Башкирии продолжают открываться все торговые центры.

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Источник: ufa1.ru

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