В России зарегистрировали лекарственный препарат для лечения осложнений коронавируса

| 06 июн 2020 | 15:52

В России зарегистрирован второй препарат для лечения осложнений COVID-19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.







Препарат «Левилимаб», реализующийся под торговым наименованием «Илсира», получил регистрационное удостоверение. Лекарство показано пациентами с тяжелыми формами заболевания в случаях, когда развивается так называемый цитокиновый шторм, приводящий к повреждению тканей и органов, в частности легочной ткани. Такое осложнение нередко приводит к летальному исходу.

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Напомним, на прошлой неделе в России зарегистрировали первый препарат от коронавируса «Авифавир». По словам производителей, при использовании этого лекарства симптомы COVID-19 уходят в два раза быстрее.