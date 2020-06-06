Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В России зарегистрировали лекарственный препарат для лечения осложнений коронавируса

В России зарегистрировали лекарственный препарат для лечения осложнений коронавируса

В России зарегистрировали лекарственный препарат для лечения осложнений коронавируса

| 06 июн 2020 | 15:52

В России зарегистрирован второй препарат для лечения осложнений COVID-19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения. 



Препарат «Левилимаб», реализующийся под торговым наименованием «Илсира», получил регистрационное удостоверение. Лекарство показано пациентами с тяжелыми формами заболевания в случаях, когда развивается так называемый цитокиновый шторм, приводящий к повреждению тканей и органов, в частности легочной ткани. Такое осложнение нередко приводит к летальному исходу.

Одобренный Минздравом России препарат от коронавируса поступит в больницы в июне

Читайте также:

Одобренный Минздравом России препарат от коронавируса поступит в больницы в июне
Напомним, на прошлой неделе в России зарегистрировали первый препарат от коронавируса «Авифавир». По словам производителей, при использовании этого лекарства симптомы COVID-19  уходят в два раза быстрее. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: