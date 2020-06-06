В России зарегистрировали лекарственный препарат для лечения осложнений коронавируса
| 06 июн 2020 | 15:52
В России зарегистрирован второй препарат для лечения осложнений COVID-19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
Препарат «Левилимаб», реализующийся под торговым наименованием «Илсира», получил регистрационное удостоверение. Лекарство показано пациентами с тяжелыми формами заболевания в случаях, когда развивается так называемый цитокиновый шторм, приводящий к повреждению тканей и органов, в частности легочной ткани. Такое осложнение нередко приводит к летальному исходу.
Напомним, на прошлой неделе в России зарегистрировали первый препарат от коронавируса «Авифавир». По словам производителей, при использовании этого лекарства симптомы COVID-19 уходят в два раза быстрее.