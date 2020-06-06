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В столице Башкирии появилось еще одно граффити в поддержку медиков

В столице Башкирии появилось еще одно граффити в поддержку медиков

Уфа | 06 июн 2020 | 23:02

На фасаде Республиканской психиатрической больницы в Уфе появились граффити в поддержку медиков, работающих с COVID-19. Художники изобразили женщину-врача, которая выходит из красной зоны и снимает медицинскую маску. Также на рисунке цитата Антона Чехова «Будьте здравы и живите так, чтобы каждую минуту чувствовать весну». Информация об этом появилась на официальной странице медучреждения вчера, 5 июня.



— Родилась идея, что нужно уделить внимание нашим коллегам-медикам и поблагодарить за их отвагу, ведь в период эпидемии врачам приходится тяжелее всего. Они борются с вирусом 24/7, спасая жизни. Такие медики-герои есть и в нашей больнице, — отметил главный врач РКПБ Тагир Гизатуллин.

Граффити, посвященное медикам, появится на фасаде здания больницы № 21 в Уфе

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Граффити, посвященное медикам, появится на фасаде здания больницы № 21 в Уфе
Похожие граффити уже появились у РКБ имени Куватова и на фасаде городской больницы №21.

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Источник: ufa1.ru
Фото: rkpb_rb / instagram.com

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