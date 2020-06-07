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В Башкирии составили рейтинг худших и лучших больниц за первый квартал 2020 года

В Башкирии составили рейтинг худших и лучших больниц за первый квартал 2020 года

| 07 июн 2020 | 12:16

Минздрав Башкирии проанализировал работу местных больниц. В рейтинге лучших и худших медучреждений учитывались данные за первый квартал 2020 года.

Точность диагноза, частота осложнений, случаи смерти, вызовы скорой помощи, доступность записи на приём – по таким критериям оценил Минздрав Башкирии местные больницы. Все медучреждения были разделены по категориям: взрослые поликлиники, детские, женские консультации, больницы, акушерские стационары и станции первой помощи.



По итогам в рейтинг лучших поликлиник для взрослых вошли отделения в Стерлибашевской, Балтачевской и Бакалинской ЦРБ.

Лучшими детскими поликлиниками оказались отделения в Языковской, Толбазинской и Аскинской ЦРБ. А самые худшие, кстати,  в Белебеевской, Чишминской и Краснокамской ЦРБ.

Среди женских консультаций лучшие результаты показала Акъярская больница, затем идут женские консультации при Бурзянской и Аскинской ЦРБ. Из 71 женской консультации последнее место заняла ЖК в Дёмской больнице в Уфе. Чуть лучше результаты казались у Карамаскалинской и Калтасинской ЦРБ.

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Если говорить о больницах, то тут пять абсолютных лидеров: Республиканский кожно-венерологический диспансер №1 в Уфе, кожно-венерологический диспансер в Стерлитамаке, кожно-венерологический диспансер в Салавате, Республиканская клиническая психиатрическая больница и Республиканский психотерапевтический центр. Все эти учреждения показали наивысший стопроцентный результат. Самыми худшими оказались: Месягутовская больница, Баймакская и Ишимбайская ЦРБ.

Среди акушерских стационаров, которых в Башкирии всего 50, самые лучшие результаты показали 32. Остальные из 100 баллов набрали от 85 до 97. Это говорит о том, что в республике нет слабых акушерских пунктов.


Из пунктов скорой помощи Минздрав выделил ССМП при Исянгуловской ЦРБ. Второе и третье место поделили Мелеузовская и Янаульская ЦРБ. Самый худший результат показал пункт скорой помощи при Малоязовской больнице. Чуть лучшие результаты показали Кармаскалинская и Аскаровская ЦРБ.

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Источник: bash.news

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