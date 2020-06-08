В Башкирии вновь выросло число заболевших коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 08 июн 2020 | 11:29

Сегодня, 8 июня, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения региона Максим Забелин озвучил актуальные данные по заболеваемости коронавирусом.







Число заболевших за сутки выросло на 89 человек, что в целом за весь период пандемии составляет 4 017 человек, темп прироста составляет 2,2 процента – 92 случая на 100 тысяч населения. Сохраняется темп заболеваемости у старшего поколения. На амбулаторном находятся 1 460 человек, на стационарном – 1 086. За весь период пандемии 1 450 пациентов были выписаны по выздоровлению, 16 – за сутки. Новых случаев летальных исходов от коронавируса за последние сутки не зарегестрировано, за весь период скончались 18 пациентов.



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С внебольничной пневманией за сутки были госпитализированы 36 человек, 29 - выписаны. Также Максим Забелин отметил, что за период пандемии более 33 тысяч человек были направлены на самоизоляцию.