В Башкирии День медицинского работника будет перенесен
| 08 июн 2020 | 11:38
В Башкирии планируется провести торжественные мероприятия на День медицинского работника. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании.
«У меня есть предложение: в этом году хотел особым образом поблагодарить медиков. У нас довольно серьезная программа есть, где мы бы им сказали слова благодарности и уважения. Плюс довольно большое количество наградных материалов и федеральных, и республиканских», – отметил Хабиров.
При этом руководитель региона предложил перенести дату празднования.