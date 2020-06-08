В Башкирии День медицинского работника будет перенесен

| 08 июн 2020 | 11:38

В Башкирии планируется провести торжественные мероприятия на День медицинского работника. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании.







«У меня есть предложение: в этом году хотел особым образом поблагодарить медиков. У нас довольно серьезная программа есть, где мы бы им сказали слова благодарности и уважения. Плюс довольно большое количество наградных материалов и федеральных, и республиканских», – отметил Хабиров.



При этом руководитель региона предложил перенести дату празднования.

«Я хотел просить, чтобы медицинское сообщество поддержало меня, и я готов провести ряд мероприятий, в том числе публичных, 26 июня», – выступил Радий Хабиров.



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Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин и другие представители медицинского сообщества инициативу поддержали.