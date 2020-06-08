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В Башкирии из-за возросшей заболеваемости начнутся поквартирные обходы

В Башкирии из-за возросшей заболеваемости начнутся поквартирные обходы

Коронавирус в Башкирии | 08 июн 2020 | 13:31

В Башкирии возобновят поквартирные обходы граждан старше 65 лет с целью проверки соблюдения режима самоизоляции. Об этом стало известно на оперативке в правительстве республики.



— Я понимаю, что все устали, — отметил Глава РБ Радий Хабиров. — Но Максим Васильевич (Забелин - министр здравоохранения РБ) уже вторую неделю бьет тревогу, что у нас пошел рост инфицированных среди граждан 65 плюс. Может быть, нам снова придется возобновлять обходы людей 65+ и с хроническими заболеваниями.

Напомним, что в Башкирии для граждан старше 65 лет действует режим строгой самоизоляции. Выходить из дома им разрешается для приобретения продуктов питания, лекарств, в целях обращения в салоны связи, а также для поездок в садовые, огородные и на дачные участки, в загородные дома.

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— Инфекция бьёт по старикам. Мы фиксируем семейные очаги заражения, как это было в Дагестане. Новые очаги в семьях могут быть связаны с массовым приездом вахтовиков, — прокомментировал ранее ситуацию министр здравоохранения РБ Максим Забелин.
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Источник: www.i-gazeta.com
Фото: ufacity.info

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