В Башкирии из-за возросшей заболеваемости начнутся поквартирные обходы

Коронавирус в Башкирии | 08 июн 2020 | 13:31

В Башкирии возобновят поквартирные обходы граждан старше 65 лет с целью проверки соблюдения режима самоизоляции. Об этом стало известно на оперативке в правительстве республики.







— Я понимаю, что все устали, — отметил Глава РБ Радий Хабиров. — Но Максим Васильевич (Забелин - министр здравоохранения РБ) уже вторую неделю бьет тревогу, что у нас пошел рост инфицированных среди граждан 65 плюс. Может быть, нам снова придется возобновлять обходы людей 65+ и с хроническими заболеваниями.



Напомним, что в Башкирии для граждан старше 65 лет действует режим строгой самоизоляции. Выходить из дома им разрешается для приобретения продуктов питания, лекарств, в целях обращения в салоны связи, а также для поездок в садовые, огородные и на дачные участки, в загородные дома.

— Инфекция бьёт по старикам. Мы фиксируем семейные очаги заражения, как это было в Дагестане. Новые очаги в семьях могут быть связаны с массовым приездом вахтовиков, — прокомментировал ранее ситуацию министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

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Фото: ufacity.info