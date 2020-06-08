Минздрав Башкирии назвал причины высокого роста числа заболевших коронавирусом
Коронавирус в Башкирии | 08 июн 2020 | 13:43
Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин назвал несколько причин, в связи с которыми в регионе наблюдается высокий прирост количества заразившихся коронавирусом.
Как рассказал чиновник сегодня, 8 июня, санитарно-эпидемиологические нормы плохо соблюдаются в торговых центрах и парках. Более того, основным фактором быстрого ухудшения обстановки он назвал проведение банкетов, где число гостей превышает 50 человек. Главный врач Башкирии уверен, что такими темпами все усилия, предпринятые в апреле-мае, могут пойти насмарку из-за безответственности граждан.
Однако глава региона Радий Хабиров заявил, что не имеет претензий к общественному транспорту и торговым центрам, поскольку специальная комиссия ежедневно проверяет их работу. Основное внимание политик уделил паркам, где люди ходят без масок. Уже сегодня он пообещал провести совещание, где данную проблему собираются решить.