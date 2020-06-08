Минздрав Башкирии сообщил в каких районах и городах лечатся заболевшие коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 08 июн 2020 | 17:23

В региональном Минздраве раскрыли актуальные данные по распространению вируса COVID-19 по районам и городам Башкирии по состоянию на 13:00 8 июня.







Напомним, в регионе зарегистрированы 4 017 случаев заражения коронавирусом, 89 из них - за последние сутки. Выздоровело всего 1 453 пациента, за сутки – 16. Лечение от коронавирусной инфекции получают 1 086 больных, из них 33 - тяжелых (7 человек на ИВЛ). На амбулаторном лечении находятся 1 460 человек.



Зараженные COVID-19 получают лечение в следующих медучреждениях:

ГКБ № 18 в Уфе – 188;

Клиника БГМУ – 92;

ГБ №2 Стерлитамака – 88;

Нефтекамская городская больница – 84;

РКБ им. Куватова – 74;

Уфимская больница №8 – 64;

В ГБ Салавата – 55;

Уфимская больница №5 – 49;

ЦГБ Кумертау – 42;

Туймазинская ЦРБ – 41;



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: newsbash.ru

Республиканская клиническая инфекционная больница Уфы - 39;Белебеевская и Чишминская ЦРБ - по 27;Больница Демского района Уфы —20;В Ишимбайской ЦРБ – 17;ГКБ №13 Уфы – 16;ГКБ № 10 Уфы и Октябрьская ГБ №1 – по 12;Бирская и Бижбулякская ЦРБ – по 10;В Баймакской ЦГБ – 9;Исянгуловская и Мелеузовская ЦРБ – по 8;Дюртюлинская ЦРБ – 7;Верхнеяркеевская, Кармаскалинская и Месягутовская ЦРБ – по 6;Белорецкая ЦРКБ – 5;ЧУЗ «КБ» РЖД и ГБ №1 Стерлитамака – по 4.