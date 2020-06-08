Минздрав Башкирии сообщил в каких районах и городах лечатся заболевшие коронавирусом
Коронавирус в Башкирии | 08 июн 2020 | 17:23
В региональном Минздраве раскрыли актуальные данные по распространению вируса COVID-19 по районам и городам Башкирии по состоянию на 13:00 8 июня.
Напомним, в регионе зарегистрированы 4 017 случаев заражения коронавирусом, 89 из них - за последние сутки. Выздоровело всего 1 453 пациента, за сутки – 16. Лечение от коронавирусной инфекции получают 1 086 больных, из них 33 - тяжелых (7 человек на ИВЛ). На амбулаторном лечении находятся 1 460 человек.
Зараженные COVID-19 получают лечение в следующих медучреждениях:
ГКБ № 18 в Уфе – 188;
Клиника БГМУ – 92;
ГБ №2 Стерлитамака – 88;
Нефтекамская городская больница – 84;
РКБ им. Куватова – 74;
Уфимская больница №8 – 64;
В ГБ Салавата – 55;
Уфимская больница №5 – 49;
ЦГБ Кумертау – 42;
Туймазинская ЦРБ – 41;
Белебеевская и Чишминская ЦРБ - по 27;
Больница Демского района Уфы —20;
В Ишимбайской ЦРБ – 17;
ГКБ №13 Уфы – 16;
ГКБ № 10 Уфы и Октябрьская ГБ №1 – по 12;
Бирская и Бижбулякская ЦРБ – по 10;
В Баймакской ЦГБ – 9;
Исянгуловская и Мелеузовская ЦРБ – по 8;
Дюртюлинская ЦРБ – 7;
Верхнеяркеевская, Кармаскалинская и Месягутовская ЦРБ – по 6;
Белорецкая ЦРКБ – 5;
ЧУЗ «КБ» РЖД и ГБ №1 Стерлитамака – по 4.
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