Минздрав Башкирии озвучил возраст заболевших новой коронавирусной инфекцией

Коронавирус в Башкирии | 08 июн 2020 | 18:02

Министерство здравоохранения Башкирии озвучило возрастную статистику пациентов с коронавирусом. Так, большая часть заболевших, а именно 39,3%, в возрасте от 26 до 50 лет. Еще 24,2% заболевания диагностировано у тех, кому от 51 до 60 лет. Также COVID-19 часто ставится у подростков до 17 лет, таких случаев 21,2%.







Намного реже коронавирусная инфекция выявляется у молодежи от 18 до 25 лет, всего 6,4%. Еще меньше диагнозов (5,5%) поставлено жителям от 61 до 80 лет и старше (3,4%).



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Напомним, в Башкирии уже зарегистрировано 4017 диагнозов коронавирусная инфекция, из них 89 – за последние сутки. 1086 человек находятся на станционарном лечении, а 1406 человек – на амбулатурном. Также 16 пациентов выписаны за последние сутки, всего 1450 больных вылечились от коронавирусной инфекции. За весь период пандемии скончались 18 пациентов.