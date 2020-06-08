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У сотрудницы редакции одной из газет в Уфе выявили коронавирус

У сотрудницы редакции одной из газет в Уфе выявили коронавирус

Коронавирус в Башкирии | 08 июн 2020 | 18:57

В Доме печати в башкирской столице зафиксирована вспышка коронавируса. У одного из сотрудников издательского дома выявлен вирус COVID-19. Десять человек отправлены на обязательную самоизоляцию.



У сотрудницы отдела подписки газеты «Вечерняя Уфа» выявили коронавирус. Как сообщает директор издательства, заболевшая чувствует себя удовлетворительно. Болезнь сотрудницы протекает в легкой форме, ей оказывается необходимое лечение. У десяти контактных лиц был взят анализ на коронавирус – у пяти сотрудников результаты отрицательные.

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Издательский дом по больше части переведен на удаленную работу, поэтому контакт зараженного с коллегами был минимален. В здании проведены все необходимые санитарные меры, дезинфекция первых двух этажей. Газета выпускается в прежнем режиме.

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Источник: bash.news

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