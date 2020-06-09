В Башкирии увеличивается количество больных коронавирусом среди врачей республиканских больниц

Коронавирус в Башкирии | 09 июн 2020 | 09:10

Согласно свежим данным Роспотребнадзора, число инфицированных медработников достигло 716 человек. Всего в Башкирии на данный момент выявлено 4017 подтвержденных случаев заражения.







Грубо говоря, в регионе каждый шестой больной - врач. Новые случаи заболевания зафиксированы сразу в нескольких больницах: Татышлинского, Зианчуринского и других районов. Подобная ситуация наблюдается и в Уфе.



В Минздраве Башкирии подчеркнули, что в больницах, где выявлены зараженные сотрудники, вводятся ограничительные мероприятия. К счастью, обошлось без массовых заражений. В ведомстве эти очаги называют спорадическими. Говоря обычным языком, редкими или случайными.

Более того, в ряде случаев, как показали эпидемические расследования, они носили бытовой характер.

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