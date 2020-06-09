Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Эпидемиологи Башкирии: в Уфе ситуация с коронавирусом неблагополучная

Эпидемиологи Башкирии: в Уфе ситуация с коронавирусом неблагополучная

Эпидемиологи Башкирии: в Уфе ситуация с коронавирусом неблагополучная

Коронавирус в Башкирии | 09 июн 2020 | 10:25

По данным на 8 июня эпидемиологическая ситуацию по коронавирусной инфекции в Уфе оценивается, как неблагополучная.

Об этом 9 июня на оперативном совещании в мэрии города сообщила и.о. замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Башкирии Зульфия Камаева.

В Башкирии увеличивается количество больных коронавирусом среди врачей республиканских больниц

Читайте также:

В Башкирии увеличивается количество больных коронавирусом среди врачей республиканских больниц
По её словам, всего с нарастающим итогом в столице республики зарегистрировано 1377 случая инфицирования COVID-19. Прирост за минувшие сутки составил 31 случай. Показателя заболеваемости на 100 тысяч горожан – 120 человек.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: