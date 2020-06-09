Эпидемиологи Башкирии: в Уфе ситуация с коронавирусом неблагополучная

Коронавирус в Башкирии | 09 июн 2020 | 10:25

По данным на 8 июня эпидемиологическая ситуацию по коронавирусной инфекции в Уфе оценивается, как неблагополучная.



Об этом 9 июня на оперативном совещании в мэрии города сообщила и.о. замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Башкирии Зульфия Камаева.



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По её словам, всего с нарастающим итогом в столице республики зарегистрировано 1377 случая инфицирования COVID-19. Прирост за минувшие сутки составил 31 случай. Показателя заболеваемости на 100 тысяч горожан – 120 человек.