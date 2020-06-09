Статистика коронавируса на сегодня в Башкирии: 96 новых случаев

Коронавирус в Башкирии | 09 июн 2020 | 13:43

В Башкирии за сутки обнаружили еще 96 человек, зараженных коронавирусом. Сейчас в регионе официально подтвержденных 4118 случаев COVID-19.







Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом сегодня, 9 июня. 52 человека выписали из медучреждений республики по выздоровлению.



— В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 242 397, — уточнили в оперштабе.

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Ранее стало известно, в каких городах Башкирии больше всего зараженных COVID-19.