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Статистика коронавируса на сегодня в Башкирии: 96 новых случаев

Статистика коронавируса на сегодня в Башкирии: 96 новых случаев

Коронавирус в Башкирии | 09 июн 2020 | 13:43

В Башкирии за сутки обнаружили еще 96 человек, зараженных коронавирусом. Сейчас в регионе официально подтвержденных 4118 случаев COVID-19.



Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом сегодня, 9 июня. 52 человека выписали из медучреждений республики по выздоровлению.

— В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 242 397, — уточнили в оперштабе.

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Источник: ufa1.ru

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