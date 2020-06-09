В Центре гигиены и эпидемиологии Башкирии рассказали о вакцине от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 09 июн 2020 | 15:56

Заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Марина Скотарева прокомментировала новости о существовании нескольких видов вакцин от коронавируса. Об этом она рассказала в ходе онлайн-брифинга по распространению вируса COVID-19 на территории региона.







«По сообщениям федеральной службы Роспотребнадзора, ведется тестирование вакцины. Она будет не одна, а несколько. На данный момент проводятся клинические испытания одной из вакцин. Как только будут проведены регистрация и необходимые испытания, то вакцина будет отправлена в производство и, надеемся, в скором времени появится во всех регионах», - рассказала она.



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В Башкирии разработана база данных доноров, которые переболели коронавирусной инфекцией. Также директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург заявлял, что массовая вакцинация в России от новой коронавирусной инфекции может начаться осенью и продлится шесть-девять месяцев.