Минздрав Башкирии назвал больницы, которые закрыты на карантин

В Башкирии продолжают действовать карантинные мероприятия в некоторых больницах республики. Об этом на брифинге по коронавирусу сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
Карантин действует в следующих медицинских учреждениях: Кармаскалинская ЦРБ – провизорное отделение Бижбулякская ЦРБ – хирургическое и терапевтическое отделения Туймазинская ЦРБ – неврологическое отделение Субханкуловской участковой больницы Городская больница Октябрьского – кардиологическое и хирургическое отделения
Кроме того, в республиканской станции скорой медицинской помощи и Центре медицины и катастроф введены ограничения на работу с пациентами в связи с выявленной коронавирусной инфекцией. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram