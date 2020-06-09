Минздрав Башкирии назвал больницы, которые закрыты на карантин

Коронавирус в Башкирии | 09 июн 2020 | 16:03

В Башкирии продолжают действовать карантинные мероприятия в некоторых больницах республики. Об этом на брифинге по коронавирусу сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.







Карантин действует в следующих медицинских учреждениях:

Кармаскалинская ЦРБ – провизорное отделение

Бижбулякская ЦРБ – хирургическое и терапевтическое отделения

Туймазинская ЦРБ – неврологическое отделение Субханкуловской участковой больницы

Городская больница Октябрьского – кардиологическое и хирургическое отделения



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Фото: newsbash.ru

Уфимская больница №13 – гематологическое, диагностическое, кардиологическое отделения, гастроэнтерологияВерхнетатышлинская ЦРБ – провизорное отделениеКроме того, в республиканской станции скорой медицинской помощи и Центре медицины и катастроф введены ограничения на работу с пациентами в связи с выявленной коронавирусной инфекцией.