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Минздрав Башкирии назвал больницы, которые закрыты на карантин

Минздрав Башкирии назвал больницы, которые закрыты на карантин

Коронавирус в Башкирии | 09 июн 2020 | 16:03

В Башкирии продолжают действовать карантинные мероприятия в некоторых больницах республики. Об этом на брифинге по коронавирусу сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.



Карантин действует в следующих медицинских учреждениях:
Кармаскалинская ЦРБ – провизорное отделение
Бижбулякская ЦРБ – хирургическое и терапевтическое отделения
Туймазинская ЦРБ – неврологическое отделение Субханкуловской участковой больницы
Городская больница Октябрьского – кардиологическое и хирургическое отделения

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Уфимская больница №13 – гематологическое, диагностическое, кардиологическое отделения, гастроэнтерология
Верхнетатышлинская ЦРБ – провизорное отделение

Кроме того, в республиканской станции скорой медицинской помощи и Центре медицины и катастроф введены ограничения на работу с пациентами в связи с выявленной коронавирусной инфекцией.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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