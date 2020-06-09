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Роспотребнадзор завершил эпидемиологическое расследование вспышки коронавирусной инфекции в РКБ им. Куватова в Уфе

Роспотребнадзор завершил эпидемиологическое расследование вспышки коронавирусной инфекции в РКБ им. Куватова в Уфе

Коронавирус в Башкирии | 09 июн 2020 | 18:23

Региональный Роспотребнадзор закончил эпидемиологическое расследование вспышки коронавирусной инфекции в Республиканский клинической больнице имени Куватова в Уфе. Напомним, 6 апреля в больнице заподозрили вспышку коронавируса, тогда же РКБ закрыли на карантин.



Как стало известно, нулевого пациента не удалось установить. Но первые случаи заражения были зафиксированы еще в феврале-марте, сообщает «РБК-Уфа». По итогам расследования было составлено 2 протокола на эпидемиолога медицинского учреждения и на юридическое лицо.

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Уточняется, что в самой РКБ имени Куватова в результате вспышки заболели 194 сотрудника, точное количество инфицированных пациентов не сообщается. Также 9 человек скончались от болезни именно в Республиканский клинической больнице.


Региональный Следком проводит проверку по факту возможной халатности руководства РКБ. Сотрудники медучреждения записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и Правительству РФ, где просили уволить главного врача и провести расследование. Позже стало известно, что Эльза Сыртланова продолжит свою работу как главврач РКБ имени Куватова. Однако 1 мая главный врач уволилась по собственному желанию.


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Источник: gorobzor.ru

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