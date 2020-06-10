Главврач уфимской РКБ Шамиль Булатов рассказал о работе медицинского учреждения

Уфа | 10 июн 2020 | 13:58

Сегодня, 10 июня, новый главный врач РКБ имени Куватова Шамиль Булатов рассказал о своей работе в главной больнице Башкирии. Он сообщил, что уже наступила третья неделя его работы. Сейчас основная задача, которая стоит перед коллективом, — это возобновление работы всех структурных подразделений больницы для оказания медицинской помощи для пациентов республики с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.







— Сегодня в больнице возобновлены все отделения хирургического корпуса, планово запускаем и терапевтическую службу. Пока работаем на небольшое количество койко-мест, поскольку на базе больницы работает COVID-госпиталь, где оказывается медицинская помощь пациентам, находящихся на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией. Понимая все сложности и ожидание наших пациентов в оказании медицинской помощи и консультативного приема, мы возобновили очные приёмы консультативной поликлиники и плановую госпитализацию, — отметил Булатов.



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Фото: bulatov_shamil1970 / instagram.com

Коронавирусом в больнице заразились 194 медработника. При этом половина всех летальных исходов в республике — 9 из 18 — связаны со вспышкой в РКБ. По итогам составили два протокола: один на эпидемиолога больницы, второй — на юридическое лицо РКБ имени Куватова. Материалы переданы в следственные органы. Эпидемиологам не удалось выяснить, кто стал нулевым пациентом с COVID-19 в больнице, но сроком заражения определены февраль-март.