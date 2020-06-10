Главврач уфимской РКБ Шамиль Булатов рассказал о работе медицинского учреждения
Уфа | 10 июн 2020 | 13:58
Сегодня, 10 июня, новый главный врач РКБ имени Куватова Шамиль Булатов рассказал о своей работе в главной больнице Башкирии. Он сообщил, что уже наступила третья неделя его работы. Сейчас основная задача, которая стоит перед коллективом, — это возобновление работы всех структурных подразделений больницы для оказания медицинской помощи для пациентов республики с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.
— Сегодня в больнице возобновлены все отделения хирургического корпуса, планово запускаем и терапевтическую службу. Пока работаем на небольшое количество койко-мест, поскольку на базе больницы работает COVID-госпиталь, где оказывается медицинская помощь пациентам, находящихся на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией. Понимая все сложности и ожидание наших пациентов в оказании медицинской помощи и консультативного приема, мы возобновили очные приёмы консультативной поликлиники и плановую госпитализацию, — отметил Булатов.
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