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В Башкирии число заразившихся коронавирусом увеличилось на 81 человек

В Башкирии число заразившихся коронавирусом увеличилось на 81 человек

Коронавирус в Башкирии | 10 июн 2020 | 18:35

В Башкирии за сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией возросло на 81 человек. Сейчас в регионе официально 4214 заболевших инфекцией. Об этом сообщили сотрудники федерального оперштаба сегодня, 10 июня. 135 пациентов с COVID-19 выписали из медучреждений по выздоровлению. Сейчас выздоровели 1640 человек.



— За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 8404 в 83 регионах, из них 2924 (34,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — сообщили в центре.

Хабиров внес новые изменения в режим повышенной готовности

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Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о возобновлении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых непосредственно связана с потребителями. Документ содержит план поэтапного снятия в регионе ограничительных мероприятий, введённых в период распространения коронавирусной инфекции. При этом если ситуация осложнится, то ограничения могут возобновляться на любом его этапе.

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Источник: ufa1.ru

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