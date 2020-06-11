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Медики Башкирии получат сертификаты на лечение в санаториях

Медики Башкирии получат сертификаты на лечение в санаториях

Коронавирус в Башкирии | 11 июн 2020 | 08:58

Медики Башкирии, переболевшие в тяжелой форме коронавирусом, получат сертификаты на лечение в санаториях. Об этом сообщила Республиканская организация профсоюза работников здравоохранения.



По словам председателя организации Рауля Халфина, изначально, еще в апреле, профсоюз намеревался за счет своего бюджета оказать пострадавшим от ковида медикам материальную поддержку. «Однако, после принятие президентом Указа о дополнительных страховых гарантиях работникам здравоохранения при заражении коронавирусной инфекцией, стало логичным заменить материальную помощь в денежном выражении на частичную компенсацию санаторного лечения».

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В связи с этим правозащитная организация учредила «Профсоюзные санаторные сертификаты» номиналом 10 тысяч рублей. Они будут выдаваться медицинским работника (членам профсоюза), которые были госпитализированы в стационар из-за тяжелого течения инфекции.

В профсоюзе добавили, что работник сможет воспользоваться сертификатом в любом санатории России.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: shraibikus.com

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