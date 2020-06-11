В Уфе проходят испытания первой партии препарата против коронавируса «Авифавир»

Коронавирус в Башкирии | 11 июн 2020 | 12:04

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с группой компаний «ХимРар» отправили в больницы страны первую поставку лекарства от COVID-19. Препарат под названием «Авифавир» получили медучереждения Московской, Новгородской, Кировской, Ленинградской, Нижегородской областей, а также Екатеринбурга, Татарстана и Башкирии. В июне будет доставлено около 60 тысяч курсов лекарства, однако при необходимости объем может увеличиться до 2 миллионов в год.







«Авифавир» является одним из двух препаратов от новой коронавирусной инфекции в мире. Во время проведения клинических испытаний медикамент сумел доказать свою эффективность в предотвращении размножения коронавируса. Подлинность упаковки с лекарством можно проверить, установив на телефон приложение «Честный знак».

— Первый российский препарат от коронавируса «Авифавир» начал поступать в российские больницы для лечения пациентов. Препарат будет бесплатным для россиян по программе ОМС. Видим высокий спрос на «Авифавир» в России, ведутся переговоры о его поставках практически во все регионы страны. Также получили запросы на поставки «Авифавира» из более 10 стран. Первые результаты клинических испытаний позволяют считать этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире, — рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

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