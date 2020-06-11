В Уфе проходят испытания первой партии препарата против коронавируса «Авифавир»
Коронавирус в Башкирии | 11 июн 2020 | 12:04
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с группой компаний «ХимРар» отправили в больницы страны первую поставку лекарства от COVID-19. Препарат под названием «Авифавир» получили медучереждения Московской, Новгородской, Кировской, Ленинградской, Нижегородской областей, а также Екатеринбурга, Татарстана и Башкирии. В июне будет доставлено около 60 тысяч курсов лекарства, однако при необходимости объем может увеличиться до 2 миллионов в год.
«Авифавир» является одним из двух препаратов от новой коронавирусной инфекции в мире. Во время проведения клинических испытаний медикамент сумел доказать свою эффективность в предотвращении размножения коронавируса. Подлинность упаковки с лекарством можно проверить, установив на телефон приложение «Честный знак».
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