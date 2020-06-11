Стало известно, где в Башкирии больше всего умерло от коронавируса

В Башкирии наибольшее количество смертей от коронавируса зарегистрировали в Уфе — в столице региона шесть человек скончались от инфекции. Сейчас в республике официально 18 жертв COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии, сегодня, 11 июня.
В 44 районах региона не зафиксировали ни одного летального случая коронавируса.
— Данные собираются и формируются на основании прописки человека, а не фактического нахождения, — уточнили в ведомстве.
Список городов, где зафиксировали смерти от COVID-19 Уфа — 6 умерших от коронавируса; Белебеевский район — 3 умерших от коронавируса; Баймак — 1 умерший от коронавируса; Бирский район — 1 умерший от коронавируса; Уфимский район — 1 умерший от коронавируса; Давлекановский район — 1 умерший от коронавируса;
Дюртюлинский район — 1 умерший от коронавируса; Кармаскалинский район — 1 умерший от коронавируса; Мечетлинский район — 1 умерший от коронавируса; Чекмагушевский район — 1 умерший от коронавируса; Благоварский район — 1 умерший от коронавируса.
Ранее стало известно, что в Башкирии скончался еще один человек с подтвержденным COVID-19. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram