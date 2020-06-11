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Стало известно, где в Башкирии больше всего умерло от коронавируса

Стало известно, где в Башкирии больше всего умерло от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 11 июн 2020 | 12:43

В Башкирии наибольшее количество смертей от коронавируса зарегистрировали в Уфе — в столице региона шесть человек скончались от инфекции. Сейчас в республике официально 18 жертв COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии, сегодня, 11 июня.



В 44 районах региона не зафиксировали ни одного летального случая коронавируса.

— Данные собираются и формируются на основании прописки человека, а не фактического нахождения, — уточнили в ведомстве.
Список городов, где зафиксировали смерти от COVID-19
Уфа — 6 умерших от коронавируса;
Белебеевский район — 3 умерших от коронавируса;
Баймак — 1 умерший от коронавируса;
Бирский район — 1 умерший от коронавируса;
Уфимский район — 1 умерший от коронавируса;
Давлекановский район — 1 умерший от коронавируса;
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Дюртюлинский район — 1 умерший от коронавируса;
Кармаскалинский район — 1 умерший от коронавируса;
Мечетлинский район — 1 умерший от коронавируса;
Чекмагушевский район — 1 умерший от коронавируса;
Благоварский район — 1 умерший от коронавируса.

Ранее стало известно, что в Башкирии скончался еще один человек с подтвержденным COVID-19.

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Источник: ufa1.ru

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