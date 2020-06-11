Стало известно, в каких больницах проходят лечение зараженные коронавирусом

В стационарах Башкирии, по данным регионального Минздрава, от коронавирусной инфекции лечатся 1023 пациента. Из них в тяжелом состоянии – 30 человек, в том числе на аппарате ИВЛ – 13 человек. На амбулаторном лечении находятся 1491 человек.
Больные СOVID-19 получают лечение в следующих учреждениях: ГКБ № 18 в Уфе – 189; Клиника БГМУ – 92; Нефтекамская городская больница – 88; РКБ им. Куватова – 74; Уфимская больница №8 – 67; ГБ №2 Стерлитамака – 65; В ГБ Салавата – 60; Уфимская больница №5 – 51; ЦГБ Кумертау – 34; Белебеевская ЦРБ – 30; Туймазинская ЦРБ – 28;