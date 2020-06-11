Стало известно, в каких больницах проходят лечение зараженные коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 11 июн 2020 | 15:42

В стационарах Башкирии, по данным регионального Минздрава, от коронавирусной инфекции лечатся 1023 пациента. Из них в тяжелом состоянии – 30 человек, в том числе на аппарате ИВЛ – 13 человек. На амбулаторном лечении находятся 1491 человек.







Больные СOVID-19 получают лечение в следующих учреждениях:

ГКБ № 18 в Уфе – 189;

Клиника БГМУ – 92;

Нефтекамская городская больница – 88;

РКБ им. Куватова – 74;

Уфимская больница №8 – 67;

ГБ №2 Стерлитамака – 65;

В ГБ Салавата – 60;

Уфимская больница №5 – 51;

ЦГБ Кумертау – 34;

Белебеевская ЦРБ – 30;

Туймазинская ЦРБ – 28;



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Фото: newsbash.ru

Республиканская клиническая инфекционная больница Уфы – 27;Чишминская ЦРБ – 26;В больнице Демского района Уфы – 19;ГКБ №13 Уфы – 16;Ишимбайская ЦРБ – 15;ГКБ № 10 Уфы и Октябрьская ГБ №1 – по 12Бирская и Бижбулякская ЦРБ – по 10;Исянгуловская ЦРБ – 8;Дюртюлинская и Месягутовская ЦРБ – по 7;В Баймакской ЦГБ, Верхнеяркеевской и Кармаскалинской ЦРБ – по 6;В ГБ №1 Стерлитамака и Янаульской ЦРБ – по 4;ЧУЗ «КБ» РЖД – 3.Остальные пациенты лечатся в других медицинских учреждениях.