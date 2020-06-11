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Стало известно, в каких больницах проходят лечение зараженные коронавирусом

Стало известно, в каких больницах проходят лечение зараженные коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 11 июн 2020 | 15:42

В стационарах Башкирии, по данным регионального Минздрава, от коронавирусной инфекции лечатся 1023 пациента. Из них в тяжелом состоянии – 30 человек, в том числе на аппарате ИВЛ – 13 человек. На амбулаторном лечении находятся 1491 человек.



Больные СOVID-19 получают лечение в следующих учреждениях:
ГКБ № 18 в Уфе – 189;
Клиника БГМУ – 92;
Нефтекамская городская больница – 88;
РКБ им. Куватова – 74;
Уфимская больница №8 – 67;
ГБ №2 Стерлитамака – 65;
В ГБ Салавата – 60;
Уфимская больница №5 – 51;
ЦГБ Кумертау – 34;
Белебеевская ЦРБ – 30;
Туймазинская ЦРБ – 28;

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Республиканская клиническая инфекционная больница Уфы – 27;
Чишминская ЦРБ – 26;
В больнице Демского района Уфы – 19;
ГКБ №13 Уфы – 16;
Ишимбайская ЦРБ – 15;
ГКБ № 10 Уфы и Октябрьская ГБ №1 – по 12
Бирская и Бижбулякская ЦРБ – по 10;
Исянгуловская ЦРБ – 8;
Дюртюлинская и Месягутовская ЦРБ – по 7;
В Баймакской ЦГБ, Верхнеяркеевской и Кармаскалинской ЦРБ – по 6;
В ГБ №1 Стерлитамака и Янаульской ЦРБ – по 4;
ЧУЗ «КБ» РЖД – 3.

Остальные пациенты лечатся в других медицинских учреждениях.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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