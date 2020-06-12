Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Стала известна самая уязвимая к коронавирусу группа крови

Стала известна самая уязвимая к коронавирусу группа крови

Стала известна самая уязвимая к коронавирусу группа крови

Коронавирус в Башкирии | 12 июн 2020 | 11:05

Ученые после исследования выявили, какая группа наименее подвержена заражению коронавирусом. Об этом сообщают  РИА Новости со ссылкой на экспертов калифорнийской компании 23andMe, занимающейся расшифровкой генома.



Компания исследовала 750 тысяч клиентов, 10 тысяч из которых заражены коронавирусом. После поправки на пол, массу тела и возраст установлено, что люди с первой группой крови на 9-18 процентов реже заболевают COVID-19. Установлено, что закономерность характерна в одинаковой степени как для положительного, так для отрицательного резус-фактора.

Стало известно, где в Башкирии больше всего умерло от коронавируса

Читайте также:

Стало известно, где в Башкирии больше всего умерло от коронавируса
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова информировала, что наибольший риск заражения у второй группы, на втором месте люди первой и третьей группой крови. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: