Стала известна самая уязвимая к коронавирусу группа крови

Коронавирус в Башкирии | 12 июн 2020 | 11:05

Ученые после исследования выявили, какая группа наименее подвержена заражению коронавирусом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экспертов калифорнийской компании 23andMe, занимающейся расшифровкой генома.







Компания исследовала 750 тысяч клиентов, 10 тысяч из которых заражены коронавирусом. После поправки на пол, массу тела и возраст установлено, что люди с первой группой крови на 9-18 процентов реже заболевают COVID-19. Установлено, что закономерность характерна в одинаковой степени как для положительного, так для отрицательного резус-фактора.



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Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова информировала, что наибольший риск заражения у второй группы, на втором месте люди первой и третьей группой крови.