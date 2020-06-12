Появились новые данные о количестве заболевших коронавирусом в Башкирии

В Центре по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили о статистике забоелваемости по состоянию на 12 июня. Количество выявленных случаев снова увеличилось на 75 человек.
Всего зарегистрировано 4348 заболевших. Количество выписанных с выздоровлением за последние 24 часа составило 18 человек. О новых смертельных случаях никакой информации также нет. Официально от коронавируса скончались 18 человек.
Напомним, ученые выявили, какая группа наименее подвержена заражению коронавирусом. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала уровень смертности от коронавируса в России как «необычный». В то же время эксперты нашли этому феномену логичное объяснение Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram