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Появились новые данные о количестве заболевших коронавирусом в Башкирии

Появились новые данные о количестве заболевших коронавирусом в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 12 июн 2020 | 12:54

В Центре по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили о статистике забоелваемости по состоянию на 12 июня. Количество выявленных случаев снова  увеличилось на 75 человек. 



Всего зарегистрировано 4348 заболевших. Количество выписанных с выздоровлением за последние 24 часа составило 18 человек.  О новых смертельных случаях никакой информации также нет. Официально от коронавируса скончались 18 человек.  

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Напомним, ученые выявили, какая группа наименее подвержена заражению коронавирусом. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала уровень смертности от коронавируса в России как «необычный». В то же время эксперты нашли этому феномену логичное объяснение

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Источник: gorobzor.ru

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