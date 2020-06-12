В ФОМС объяснили, при каких условиях больных коронавирусом должны госпитализировать
Коронавирус в Башкирии | 12 июн 2020 | 22:39
Через три месяца после начала пандемии в ФОМС объяснили, при каких условиях больных COVID должны госпитализировать.
Чтобы больной с положительным тестом на коронавирус попал в стационар, у него должна три дня не спадать температура 38,5°С, должно быть зафиксировано насыщение крови кислородом меньше 95%, могут быть признаки пневмонии с поражением легких по результатам КТ более 25%.
Кроме того, на стационарное лечение отправляют зараженных старше 65 лет, у которых есть хронические тяжелые заболевания, в том числе артериальная гипертония, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, а также заболевшие, которые живут в одной квартире с пожилыми людьми.
Для несовершеннолетних определены свои правила: в больницу должны положить ребёнка, у которого в день обращения температура поднялась выше 39,0°С или пять дней держалась выше 38°С. Насыщение крови заболевшего кислородом менее 95%, признаки дыхательной недостаточности, тахикардия, одышка, наличие геморрагической сыпи также станут основаниями для госпитализации.
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