В Уфе РКБ имени Куватова перестанет принимать больных с COVID-19

Уфа | 14 июн 2020 | 12:14

Республиканская клиническая больница в Уфе имени Куватова перестанет принимать больных с диагнозом коронавирус. Об этом телеканалу «БСТ» заявил главный врач медицинского учреждения Шамиль Булатов. Теперь больница будет работать на выписку, возвращаясь к основному направлению своей деятельности.







«Приняты решения, что РКБ приступает к своей основной деятельности. У пациентов, которые поступают в плановом порядке, берут мазки, проводят КТ. После получения отрицательных мазков они уже госпитализируются в профильные отделения», — сообщил руководитель РКБ имени Куватова.



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Ранее сообщали, что региональный Роспотребнадзор закончил эпидемиологическое расследование вспышки коронавирусной инфекции в РКБ имени Куватова в Уфе. Региональный Следком проводит проверку по факту возможной халатности руководства РКБ. Сотрудники медучреждения записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и Правительству РФ, где просили уволить главного врача и провести расследование. Позже стало известно, что Эльза Сыртланова продолжит свою работу как главврач РКБ имени Куватова. Однако 19 мая она уволилась по собственному желанию.