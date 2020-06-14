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В Башкирии снова выросло число заболевших коронавирусом

В Башкирии снова выросло число заболевших коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 14 июн 2020 | 12:44

В Башкирии вновь увеличилось число инфицированных коронавирусной инфекцией. Так, по актуальным данным регионального Минздрава, за сутки выявлено новых 68 случаев заражения  COVID-19.  Общее число жителей с диагнозом коронавирус уже достиг 4486 человек.



Отмечается, что за сутки выздоровели 14 пациентов, за период пандемии всего выписаны 1853 человека. В больницах остаются на лечении 2615 человек, прирост за сутки составил 54 человека. Число умерших пока остается неизменным – 18 жителей республики скончались от болезни.

В Уфе РКБ имени Куватова перестанет принимать больных с COVID-19

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Напомним, 14 июня стало известно, что Республиканская клиническая больница имени Куватова не будет больше принимать пациентов с диагнозом коронавирусная инфеция.

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Источник: gorobzor.ru

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