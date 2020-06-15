В Зианчуринском районе медики отказываются выезжать на вызовы из-за отсутствия средств защиты

Зианчуринский район | 15 июн 2020 | 11:01

Жители Зианчуринского района пожаловались на работу Исянгуловской ЦРБ. По их словам, в медицинском учреждении, а именно в стационаре и поликлинике терапевтического отделения, врачи не выезжают на вызовы.







Сообщается, что в отделении карантин, но официально это нигде не подтверждается. По последним данным, в больнице лечатся 8 больных с диагнозом коронавирус.



Один из местных жителей сообщил, что врачи отказываются ехать к больным из-за полной нехватки масок и защитных костюмов. Пациенты вынуждены сами добираться в другую больницу, чтобы получить медицинскую помощь.

«Моя тетя в очень тяжёлом состоянии лежит в госпитале Кумертау №2. Состояние у неё тяжёлое по вине медицинских работников с. Исянгулово, терапевт отказывался ехать к больной с температурой 38 градусов. Обосновывал это тем, что у нее нет защитного костюма. Тетя поступила в госпиталь Кумертау только на 9 день. КТ показало обширное повреждение обоих легких», — рассказал мужчина.

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Оперативный комментарий от регионального министерства здравоохранения и Исянгуловской ЦРБ на момент публикации получить не удалось.