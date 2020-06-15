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Максим Забелин озвучил актуальную статистику заболеваемости коронавирусом в Башкирии

Максим Забелин озвучил актуальную статистику заболеваемости коронавирусом в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 15 июн 2020 | 11:30

Сегодня, 15 июня, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения региона Максим Забелин озвучил актуальную информацию о заболеваемости коронавирусом.



Так, по состоянию на 10:00 часов всего в Башкирии COVID-19 был обнаружен у 4 547 жителей, прирост за сутки составил 61 человек. Коэффициент распространенности инфекции – 0,8. Также министр отметил, что чаще всего коронавирус диагностируется у жителей региона от 26 до 60 лет.

На стационарном лечении находятся 1 030 человек, 782 из них в удовлетворительном состоянии, 207 – средней степени тяжести, 41 – в тяжелом. На амбулаторном лечении находятся 1 625 человек, 1 874 были выписаны.

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Помимо прочего Максим Забелин сообщил, что наблюдается снижение заболеваемости ОРЗ и внебольничной пневмонией. За сутки выявлено 60 новых случаев внебольничной пневмонии, 52 из них были госпитализированы, 70 пациентов были выписаны.

Министр отметил, что активную деятельность начал вести новый инфекционный центр – сегодня в нем находятся более 35 человек пациентов с коронавирусом, а четверо были выписаны по выздоровлению.

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Источник: gorobzor.ru

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