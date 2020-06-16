В Башкирии увеличат вакцинацию пожилых людей и призывников от пневмококка

| 16 июн 2020 | 09:59

В этом году в Башкирии дополнительно закупят 20 тысяч вакцин от пневмококковой инфекции. А всего на закупку вакцины на 50 526 доз будет затрачено 96,6 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба Минздрава РБ, дополнительная вакцина от пневмококковой инфекции предназначена конкретно для иммунизации лиц старше 65 лет и призывников в условиях пандемии коронавируса. По ранее утвержденному плану в 2020 году должны были привить 30 тысяч человек.







Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что в условиях неблагополучной ситуации по распространению коронавируса нужно выделить основные приоритеты в вакцинации. В частности, ВОЗ рекомендует сохранить первые прививки в сериях (корь, полиомиелит и другие), выделить в приоритет вакцинацию от гриппа и пневмококка для групп риска, учитывать профилактику коронавируса при проведении иммунизации населения.

— Основной целью вакцинации является снижение смертности от заболеваний органов дыхания, планируется снизить показатель смертности в Башкортостан до уровня Российской Федерации, целевой показатель к 2022 году – 41,3 на 100 тысяч населения. Лица старше трудоспособного возраста, находящиеся в учреждениях социального обслуживания, получают вакцинацию против пневмококковой инфекции в рамках национального проекта «Демография», — уточнили специалисты республиканского ведомства.









В республиканском Минздраве рассказали, что сейчас проводятся мероприятия по закупке 10 тысяч доз вакцины на сумму свыше 16,5 миллиона рублей. Также на выделенные из Резервного фонда республики финансовые средства в сумме более 16,5 миллионов рублей проводятся мероприятия по закупке еще 10 тысяч доз вакцины. Таким образом, в текущем году на средства республиканского бюджета в сумме 96,6 миллионов рублей приобретаются пневмококковые вакцины в количестве 50 526 доз.В Минздрава РБ разъяснили, что закупка первой партии вакцин на 10 тысяч доз проводится за счет сэкономленных средств в связи с зарегистрированными ценами на иммунобиологические лекарственные препараты (ИЛП). Ранее в плане вакцинации на 2020 год были 30 тысяч человек, из которых 10 тысяч - это призывники, остальные – лица старше 60 лет.

В этом году охват вакцинацией в регионе составит 73,2 процентов. А в 2021 году планируется обеспечить иммунизацией от пневмококковой инфекции еще более 18 тысяч человек старше 60 лет с бронхолегочными заболеваниями.



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