В Башкирии увеличат вакцинацию пожилых людей и призывников от пневмококка
| 16 июн 2020 | 09:59
В этом году в Башкирии дополнительно закупят 20 тысяч вакцин от пневмококковой инфекции. А всего на закупку вакцины на 50 526 доз будет затрачено 96,6 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба Минздрава РБ, дополнительная вакцина от пневмококковой инфекции предназначена конкретно для иммунизации лиц старше 65 лет и призывников в условиях пандемии коронавируса. По ранее утвержденному плану в 2020 году должны были привить 30 тысяч человек.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что в условиях неблагополучной ситуации по распространению коронавируса нужно выделить основные приоритеты в вакцинации. В частности, ВОЗ рекомендует сохранить первые прививки в сериях (корь, полиомиелит и другие), выделить в приоритет вакцинацию от гриппа и пневмококка для групп риска, учитывать профилактику коронавируса при проведении иммунизации населения.
В Минздрава РБ разъяснили, что закупка первой партии вакцин на 10 тысяч доз проводится за счет сэкономленных средств в связи с зарегистрированными ценами на иммунобиологические лекарственные препараты (ИЛП). Ранее в плане вакцинации на 2020 год были 30 тысяч человек, из которых 10 тысяч - это призывники, остальные – лица старше 60 лет.
В этом году охват вакцинацией в регионе составит 73,2 процентов. А в 2021 году планируется обеспечить иммунизацией от пневмококковой инфекции еще более 18 тысяч человек старше 60 лет с бронхолегочными заболеваниями.