Коронавирус, который выявили на рынке в Пекине, вирусологи считают еще более заразным
| 16 июн 2020 | 16:00
Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, более заразный, чем тот, что был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухане, заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.
"В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане", — заявил Ян Чжаньцю в интервью газете "Хуаньцю шибао".
Он напомнил, что комитет по здравоохранению Уханя официально уведомил о новом вирусе в конце декабря прошлого года, к 17 января 2020 года было зарегистрировано в общей сложности 62 подтвержденных случая, что более-менее близко к количеству уже выявленных случаев в Пекине. И хотя сейчас технические возможности намного лучше и количество проведенных тестов намного больше, "полученные результаты все равно стали неожиданностью".
По его словам, отличие нынешней ситуации в Пекине от того, что происходило в Ухане, заключается в том, что Китай уже накопил значительный опыт и создал действенные защитные механизмы, благодаря которым смог оперативно принять необходимые меры для контроля и борьбы с эпидемией.
Вместе с тем он признал, что появление новых вспышек и штаммов вируса осложняет исследования и разработку вакцин.
Он добавил, что если будет доказано, что вирус был завезен с сельскохозяйственной продукцией, то Китаю необходимо будет обращать повышенное внимание не только на контроль за въездом в страну людей, но и на таможенный карантин импортируемой продукции.
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.
Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными. При этом в утренней статистике в понедельник сообщалось, что в воскресенье в городе было выявлено 42 случая COVID-19, из них 36 — с клиническими проявлениями, в шести случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19, один из них в критическом состоянии, двое — в тяжелом.
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