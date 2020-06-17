В Башкирии снова возросло число зараженных коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 17 июн 2020 | 16:19

Число зараженных коронавирусом в республике вновь возросло. По данным информационного центра по мониторингу ситуации коронавируса в России, в Башкирии за последние 24 часа выявлено еще 59 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, в регионе у 4670 жителей диагностировано заболевание.







За сутки не изменилось число умерших от COVID-19. Всего в регионе от коронавируса скончались 18 человек. Всего в стационарах лечение получают 789 жителей республики. Амбулаторно лечатся 1793 человек с легкой формой заболевания. Всего с выздоравлением выписаны 2070 человек, из них 130 за последние сутки.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

На 16 июня в больницах Башкирии в тяжелом состоянии находятся 33 пациента, к ИВЛ подключены 13 человек. За сутки диагноз внебольничная пневмония поставлен 130 пациентам. Выписаны из больниц 90 человек.На сегодняшний день, на 17 июня, в больницах находятся 789 человек, из них 39 в тяжелом состоянии, на ИВЛ поместили 12 человек. Амбулаторно проходят лечение 1793 человека. Выписали за сутки 130 человек. Количество случаев внебольничной пневмонией за сутки – 142. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки составляет – 94. На сегодняшний день всего проведено 332 896 исследований, обследовано 317629 человек. За последние сутки в Республике проведено 4745 исследований, обследовано 4628 человека.