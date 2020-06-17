Два новых ФАПа начнут работать в Миякинском районе

Миякинский район | 17 июн 2020 | 23:11

В деревне Уршак и деревне Малые Каркалы готовят к открытию два новых модульных ФАПа. Как сообщили в республиканском Минздрава, в обоих сельских местностях модульные фельдшерско-акушерские пункты разместят на территории старых медучреждений.







Установка ФАПов началась около двух недель назад. Сейчас подводятся все коммуникаций. Новые фельдшерско-акушерские пункты оснастят новым современным оборудованием, включая аппараты ЭКГ, дефибрилляторы, сухожаровые шкафы для дезинфекции инструментов, а также мебелью.

— Старые ФАПы уже не подлежали капитальному ремонту, — подчеркнул главный врач Миякинской центральной районной больницы Ильшат Гилемзянов. — Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» удалось в кратчайшие сроки возвести удобные, современные модульные медицинские учреждения. Уже в начале июля мы начнем принимать первых пациентов.

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Фото: Минздрав РБ