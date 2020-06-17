Михаил Мурашко высоко оценил новую инфекционную больницу в Башкирии

| 17 июн 2020 | 23:24

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко дал высокую оценку новой инфекционной больнице, возведенной в регионе в короткие сроки. В эфире программы Первого канала он заявил, что опыт Башкирии нужно тиражировать: проект реализован «быстро, качественно и функционально».







— Пример, когда проекты реализуются за 55-60 дней, на мой взгляд, это великолепный пример, — сказал Михаил Мурашко.

Министр также отметил, что здесь реализовано грамотное архитектурное решение. Благодаря этому клинике можно оказывать помощь больным с разными видами инфекций.

— Действительно, эту больницу можно использовать под разными профилями. Этот объект спроектирован достаточно грамотно. Этот цветок курая со своими лепестками может отсекаться. Помимо боксированности, которая присутствует в каждой палате, можно отсекать ещё и секции.

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Фото: с сайта glavarb.ru