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Михаил Мурашко высоко оценил новую инфекционную больницу в Башкирии

Михаил Мурашко высоко оценил новую инфекционную больницу в Башкирии

| 17 июн 2020 | 23:24

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко дал высокую оценку новой инфекционной больнице, возведенной в регионе в короткие сроки. В эфире программы Первого канала он заявил, что опыт Башкирии нужно тиражировать: проект реализован «быстро, качественно и функционально».



— Пример, когда проекты реализуются за 55-60 дней, на мой взгляд, это великолепный пример, — сказал Михаил Мурашко.
Министр также отметил, что здесь реализовано грамотное архитектурное решение. Благодаря этому клинике можно оказывать помощь больным с разными видами инфекций.

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— Действительно, эту больницу можно использовать под разными профилями. Этот объект спроектирован достаточно грамотно. Этот цветок курая со своими лепестками может отсекаться. Помимо боксированности, которая присутствует в каждой палате, можно отсекать ещё и секции.
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Источник: i-gazeta.com
Фото: с сайта glavarb.ru

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