На Учалинском комбинате обнаружена вспышка коронавируса среди жителей соседнего региона

Коронавирус в Башкирии | 18 июн 2020 | 11:23

11 человек получили положительный результат теста на коронавирус. Все они работают на Узельгинском руднике Учалинского горно-обогатительном комбинате и являются жителями Челябинской области. Семь сотрудников заболели 16 июня. На следующий день, 17 июня, заражение подтвердилось у четверых.





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