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На Учалинском комбинате обнаружена вспышка коронавируса среди жителей соседнего региона

На Учалинском комбинате обнаружена вспышка коронавируса среди жителей соседнего региона

Коронавирус в Башкирии | 18 июн 2020 | 11:23

11 человек получили положительный результат теста на коронавирус. Все они работают на Узельгинском руднике Учалинского горно-обогатительном комбинате и являются жителями Челябинской области. Семь сотрудников заболели 16 июня. На следующий день, 17 июня, заражение подтвердилось у четверых.

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Всех рабочих протестировали и отправили на лечение в Уфу. Они не являются гражданами республики, но предприятие зарегистрировано на территории Башкирии. В УГМК вспышку подтвердили. Было отмечено, что коронавирусную инфекцию удалось выявить у сотрудников во время профилактического тестирования.

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Источник: proural.info

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