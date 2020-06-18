На Учалинском комбинате обнаружена вспышка коронавируса среди жителей соседнего региона

11 человек получили положительный результат теста на коронавирус. Все они работают на Узельгинском руднике Учалинского горно-обогатительном комбинате и являются жителями Челябинской области. Семь сотрудников заболели 16 июня. На следующий день, 17 июня, заражение подтвердилось у четверых.
Всех рабочих протестировали и отправили на лечение в Уфу. Они не являются гражданами республики, но предприятие зарегистрировано на территории Башкирии. В УГМК вспышку подтвердили. Было отмечено, что коронавирусную инфекцию удалось выявить у сотрудников во время профилактического тестирования. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram